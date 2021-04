MARTIN SPANO: Nebojím sa podnikať!

Slovensko má veľa úspešných podnikateľských príbehov. Pridaj k nim ten svoj. Túto sériu blogov venujem všetkým, ktorí chcú spraviť svet lepším...

Malý špekulant

Moje gymnázium, Bilingválne gymnázium Sučany, nemalo vlastný internát. Kto mohol, dochádzal, kto nie, býval na priváte alebo na internáte v Martine, či v Priekope. Nemyslím teraz jamu pod mostom, Priekopa je časť Martina. Ja som prvé dva roky býval v Martine a od tretieho ročníka na internáte, práve v časti Martin-Priekopa. Mal som to tam veľmi rád, boli sme len dvaja na izbe a hneď “vedľa” som mal Martinské hole, čo som ako vášnivý turista oceňoval. Ubytovanie nestálo veľa a aj strava bola pomerne dobrá.

Jedného dňa nám však stravu prestal vyšší územný celok dotovať. Internát totiž patril SOŠke (Stredná odborná škola dopravná) a oni dostávali dotácie na stravu iba pre žiakov ich školy. Raňajky nám z 5 Sk stúpli na 20 Sk a večere z 8 Sk na 40 Sk. Postrehli ste správne, hovorím o vtedajšej mene, korune slovenskej. Po prepočte na Eur sa to môže zdať nedôležité, lenže bola iná doba a vtedy to bol “veľký peniaz”. Väčšina z mojich spolužiakov z toho bola smutná, no ja som v tom videl príležitosť. Rodičom som oznámil zrušenie dotácie na stravu a poprosil ich o patričné zvýšenie vreckového. Namiesto toho, aby som zo zvýšeného vreckového financoval predražené lístky, rozhodol som sa pre podnikavý krok. Spýtal som sa žiakov SOŠky, ktorým dotované ceny zostali, či nemajú nejaké lístky navyše. Po krátkej dobe som sa po internáte stal známym obchodníkom s lístkami. Nielenže som lístky kupoval od SOŠkárov za dotované ceny, prišli mi ich častokrát ponúkať za polovičné ceny. Lístky som mohol dokonca ďalej predávať. Bola to pre mňa mimoriadne dobrá zárobková činnosť, ktorou som si často až zdvojnásobil moje vlastné vreckové. Jedného dňa som sa neudržal a pochválil sa otcovi. Bolo mi jasné, že sa s vyšším vreckovým môžem rozlúčiť. Na moje veľké prekvapenie mi ho nielenže neznížil, ale dokonca ma pochválil a dal bonus za obchodnícky kumšt :-).

Obchodovanie, či podnikanie ma odmalička veľmi priťahuje. Určite za to môže aj fakt, že moji rodičia, odkedy si pamätám, sami podnikali. Nezbohatli sme. No mali sme toho vždy tak akurát a čo bolo dôležitejšie, naši si vďaka podnikaniu mohli zariadiť život tak, že mali na seba a mňa dostatok času. Práve táto sloboda pre mňa znamená veľmi veľa.

Pád “na hubu”

Príbeh by nebol zaujímavý, keby nemal nejakú zápletku a presne taký je aj ten môj. Na gymnáziu sme mali predmet aplikovaná ekonómia, na ktorom sme si podnikanie mohli vyskúšať. Jeho obsahom bolo založenie študentskej spoločnosti, ktorá mala svojich zamestnancov a predstavenstvo. Celú posádku tvorili študenti navštevujúci práve spomínaný predmet. Rovnako ako ja. Plný veľkých ambícii a ctižiadosti som sa nechal zvoliť za prezidenta študentskej spoločnosti. Bolo to veľmi príjemné. Každý ma začal volať “el presidente”, čo výrazne masírovalo moje násťročné ego. Veľmi rýchlo však prišlo vytriezvenie. Riadiť spoločnosť znamená riadiť ľudí a ako som zistil, bolo to niečo, čo ma vôbec nebavilo. Nebudem tu dopodrobna opisovať všetky problémy a trampoty, poviem ako to bolo naozaj. Spoločnosť pod mojím vedením dosiahla najhoršie výsledky v histórii všetkých spoločností na našej škole.

Bolo mi jasné, že CEO zo mňa nikdy nebude. Uzavrel som sa do seba a začal sa plne venovať počítačovej vede a umelej inteligencii, ktorú som miloval a neskôr aj na vysokej škole úspešne vyštudoval. Zamestnal som sa v dobrej spoločnosti v Rakúsku a život bol celkom fajn. Ale iba celkom.

Duša dobrodruha

Vždy som bol totiž dobrodružná duša. Veci som si nechával na poslednú chvíľu, aby to malo “grády”. Raz som napríklad kvôli tejto mojej akčnej vlastnosti použil o pol noci hromozvod, pretože som si potreboval ísť ku kamarátovi vytlačiť ročníkovú prácu, ktorú som mal na druhý deň odovzdať. Na internáte sme žiadnu tlačiareň nemali a po desiatej sme mali zakázané ísť von. Takmer ma vtedy vzala polícia, ale to je na iný príbeh. Šialené veci ma vždy dobíjali, takže si viete predstaviť, že pracovať v korporáte ma po čase úplne prestalo baviť. Začal som mať kvôli stresu z práce stále vážnejšie zdravotné problémy. Nalepili sa na mňa viaceré potravinové alergie a intolerancie, oči ma pravidelne bolievali, ako keby som v nich celý čas mal piesok. Najhoršie bolo, že ma život prestával baviť.

Zlom

Jedného dňa, na jeseň roku 2017, sa moja vtedajšia priateľka vrátila domov z práce. Asi týždeň sa mi už zdala akási nesvoja. Vedel som, že sa niečo deje. "Sadni sa," vraví mi. "Posadil som sa a čakal na svoj ortieľ, nech už to je čokoľvek. "Budeme mäť bábätko!" Vybuchol som radosťou. Vedel som, že sa môj život chystá obrátiť naruby.

Všetko sa to dialo vo veľmi vzrušujúcich časoch. Len pár týždňov pred tým Čína vyhlásila národný program pre umelú inteligenciu, v ktorom si stanovila cieľ stať sa do roku 2030 vedúcou superveľmocou v tejto oblasti. Pár dní na to zase ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že kto ovládne umelú inteligenciu, stane sa pánom sveta. Na Slovensku nikto o tejto téme nehovoril. Chcel som to zmeniť. Pracoval som vtedy stále ako programátor v korporáte. Plat bol super, ale bol som v podstate nešťastný. Celý život ma totiž fascinuje jediná vec - umelá inteligencia. Od útlej mladosti sledujem dianie v nej. Avšak až do posledného desaťročia nemala táto oblasť dobrú povesť - niečo ako UFO, mnohí od nej dávali ruky preč. V roku 2012 však traja výskumníci z torontskej univerzity prišli s novým spôsobom rozpoznávania objektov na obrázkoch, ktorý bol neskôr nazvaný hlboké učenie. Práve hlbokému učeniu vďačíme v súčasnosti za bezprecedentný pokrok v umelej inteligencii.

Stál som pred veľkým životným rozhodnutím. Buď zostanem v dobre platenej práci a zošaliem alebo budem nasledovať svoju vášeň, zanechám istotu v práci, začnem podnikať a prednášať o umelej inteligencii a zomriem od hladu. Rozhodol som sa zomrieť od hladu. Ako sa neskôr ukázalo, bolo to jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote. To ďalšie bolo zobrať si moju vtedajšiu priateľku za ženu.

Podnikanie

Opustil som prácu a začal som prednášať. Najprv len tak zadarmo na verejných podujatiach. Netrvalo dlho a firmy ma začali pozývať ako plateného rečníka pre firemné eventy či školenia. Malo to aj jeden veľmi zaujímavý vedľajší efekt - začal mi výrazne stúpať počet sledovateľov na sociálnych sieťach, obzvlášť na LinkedIn, ktorá je pre biznis najdôležitejšia a kde som sa stal v slovenskej časti najsledovanejším. To mi prinieslo a prináša záujem firiem o sponzorské príspevky, tzv. influencer marketing.

V korporáte by som možno zarábal viac, takto mám ale život plne pod vlastnou kontrolou. Nemusím riadiť ľudí, som len sám sebe pán. Život ma znovu baví a aj zdravotne som na tom podstatne lepšie. Môžem pracovať kedykoľvek a kdekoľvek, čo aj využívam, keďže v teplejších mesiacoch najčastejšie pracujem z prírody. Milujem prírodu. Jednoducho vezmem ebike, strčím laptop to ruksaku, zájdem niekam na kopec, kde je krásny výhľad a pracujem odtiaľ. Klienti sa častokrát čudujú, že mi šuští v mobile vietor, keď so mnou volajú. Je to také lokálne digitálne nomádstvo.

Tvoj príbeh

Môj príbeh je výnimočný. Tým, že ničím výnimočný nie je. Každý môže vybudovať výnosný biznis na svojej vášni. Žijeme v dobe, keď to už vďaka sociálnym sieťam naozaj možné je. A práve v tejto sérii blogov, z ktorých neskôr vznikne kniha, ti chcem do detailu porozprávať, ako. Podarilo sa to mne, podarilo sa to mnohým ďalším na Slovensku. Poznám všetci radosti a strasti podnikateľskej cesty. Táto séria blogov je teda cesta. Cesta za tvojím snom. Ďakujem ti, že mi dovolíš, aby som ti ju ukázal.